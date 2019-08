MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Symrise aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, wenngleich das Kursziel von 80 auf 85 Euro angehoben wurde. Die Aktie des Aromen- und Duftstoffherstellers habe ein Bewertungsniveau erreicht, das aus fundamentaler Sicht nur schwer zu rechtfertigen sei, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Montag vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel stehe nicht mit fundamentalen Ansätzen, sondern unter anderem mit einem höheren Bewertungsmultiplikator in Zusammenhang./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2019 / 04:10 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





