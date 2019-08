HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Symrise nach Halbjahreszahlen von 70 auf 87 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Hold" belassen. Das erste Halbjahr des Duftstoff- und Aromenherstellers sei insgesamt stark ausgefallen, das zweite Quartal aber nicht mehr ganz so gut verlaufen, schrieb Analyst James Targett in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Prädikat des Branchenbesten in puncto Umsatz- und Gewinnwachstum rechtfertige eine Höherbewertung der Papiere./bek/edh



