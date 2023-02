LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Analyst Alex Stewart unterteilt die Chemiebranche in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie ab sofort in zwei Bereiche: Diversifizierte Chemie und Spezialchemie, erstere mit positivem und letztere mit neutralem Votum. Aromen- und Duftstoffhersteller wie Symrise zählt er zur Spezialchemie-Gruppe, auf die er sich in dieser Studie weniger fokussierte./tih/mis;