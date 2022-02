LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Symrise von 110 auf 111 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Für den Aromen- und Duftstoffehersteller habe er seine Schätzung für den Umsatz aus eigener Kraft im vierten Quartal leicht gesenkt, schrieb Analyst Sebastian Satz in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen aus der europäischen Chemiebranche. Zugleich habe er wegen einer ausgezahlten Wandelanleihe in Aktien die Zahl der Aktien hochgesetzt./ck/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2022 / 23:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2022 / 05:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.