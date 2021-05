LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Symrise von 106 auf 105 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Alex Stewart überarbeitete in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie seine Schätzungen. Die Kurse europäischer Chemiekonzerne suggerierten, dass der derzeitige Schwung in der Branche anhält, es gebe aber erste Warnsignale für nachlassendes Nachfragewachstum. Das zweite Quartal dürfte aber nochmals stark werden und so sei es zu früh für deutlichen Pessimismus. Stewart empfiehlt allerdings, des Engagement zurückzufahren./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2021 / 21:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2021 / 04:05 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.