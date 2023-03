Symrise 99.70 CHF 0.66% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Symrise nach endgültigen Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Die Resultate belegten, dass der Bereich Scent & Care der Hauptgrund für das enttäuschende Abschneiden des Aromen- und Duftstoffeherstellers sei, schrieb Analystin Samantha Darbyshire in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Derweil sei das Management mit Blick auf 2023 zuversichtlich, die Wachstumsziele zu erreichen, die im Rahmen der mittelfristigen Planung lägen. Die Expertin attestierte Symrise zudem attraktive langfristige Perspektiven./gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2023 / 17:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.