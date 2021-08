NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Symrise anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 131 auf 136 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Iwamoto passte ihre Schätzungen für den Aromen- und Duftstoffhersteller in einer am Freitag vorliegenden Studie entsprechend an und berücksichtigte dabei die jüngsten Bewegungen am Devisenmarkt. Die Expertin geht nun von einem niedrigeren Finanzaufwand und von geringeren Abschreibungen aus, so dass sie die Prognose für den Gewinn je Aktie in diesem Jahr nach oben korrigierte./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2021 / 15:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





