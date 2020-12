FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Symrise angesichts einer Cyberattacke auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Vorübergehend seien deshalb die Systeme des Duftstoff- und Aromenherstellers weltweit gestört, schrieb Analyst Patrick Roquas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechne nach aktuellem Wissensstand aber nur mit begrenzten Umsatzeinbußen in einer für gewöhnlich ohnehin eher gedämpften saisonalen Zeit. Symrise verfüge in seinen Lagern über bedeutende Sicherheitspuffer./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



