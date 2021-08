MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Symrise anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 127 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller habe alle in allem gut abgeschnitten, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei ein positives Signals, dass sich das Management trotz zuletzt gestiegener Rohstoffkosten zuversichtlich bezüglich der Profitabilitätsentwicklung geäußert habe./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2021 / 16:57 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.