MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Symrise nach Umsatzzahlen und einem Ausblick auf "Add" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Wegen einer Cyber-Attacke im Dezember habe das Unternehmen das für 2020 gesetzte Wachstumsziel verfehlt, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei dürfte es sich allerdings um eine einmalige Angelegenheit handeln. Insgesamt habe der Hersteller von Duft- und Aromastoffen im vergangenen Jahr solide abgeschnitten./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2021 / 07:29 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





