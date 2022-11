Swiss Re 74.23 CHF 0.13% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Swiss Re nach detaillierten Geschäftszahlen zum dritten Quartal von 78 auf 71 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Obwohl die Resultate des Rückversicherers den Eckdaten entsprochen hätten, seien die Aktien unter Druck geraten, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte führte dies auf den inflationären Druck und Bedenken wegen einer möglichen Normalisierung der kombinierten Schaden-Kosten-Quote zurück./la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2022 / 12:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.