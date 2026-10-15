Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Swiss Re Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re auf "Underperform" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Es habe von Investoren einigen Widerstand gegen seine Abstufung der Aktien auf "Underperform" am Vortag gegeben, schrieb Philip Kett in einer Antwort auf diese Kritik am Donnerstag. Doch selbst die zugestandenermaßen bereits skeptische Haltung am Markt verkenne, dass die Risiken für die zukünftigen Umsätze des Rückversicherers noch immer Abwärtspotenzial hätten./rob/bek/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Underperform
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
110.00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
149.80 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-26.57%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
149.44 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-26.39%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
17:58
|SLI aktuell: SLI letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
16:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Donnerstagnachmittag höher (finanzen.ch)
|
15:58
|Freundlicher Handel: SLI am Donnerstagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag fester (finanzen.ch)
|
12:26
|Aufschläge in Zürich: So entwickelt sich der SLI mittags (finanzen.ch)
|
09:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Donnerstagvormittag höher (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Zürich: SLI zum Handelsstart stärker (finanzen.ch)
|
14.10.26
|SLI aktuell: SLI zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)