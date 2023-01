Swiss Re 92.34 CHF 0.00% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re von 84 auf 90 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Alan Devlin rechnet laut einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf die Berichtssaison mit einem ordentlichen vierten Quartal 2022 der Rückversicherer. Im Fokus stehe aber bereits die Januar-Erneuerungsrunde. Swiss Re habe vergleichsweise hohe Verbindlichkeiten und die Bewertung des Buchwerts sei am Peak./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2023 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.