NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Swiss Re mit "Sell" und einem Kursziel von 100 Franken wieder in die Bewertung aufgenommen. Die europäischen Rückversicherer sollten nicht nur vom derzeitigen Preisumfeld profitieren, sondern mittelfristig auch von der steigenden Nachfrage nach Rückversicherungen gegen Auswirkungen des Klimawandels, schrieb Analyst Alan Devlin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sehe keinen Grund, weshalb die Aktien von Munich Re und Hannover Rück nicht wieder Bewertungshöchststände erreichen sollten - bei Swiss Re sei das allerdings schon der Fall in Relation zum buchwert, weshalb er deren Aktie mit "Sell" bewerte./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2022 / 22:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.