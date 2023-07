NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Analyst Kamran Hossain passte seine Schätzungen am Freitagabend in einer Studie vor dem Quartalsbericht der Schweizer an. Im Schaden/Unfall-Bereich rechnet er mit einer besseren Schaden/Kosten-Quote./ag/edh;