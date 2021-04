Swiss Re overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re vor Quartalszahlen von 94 auf 95 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Ivan Bokhmat passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Rückversicherer leicht an. Das etwas höhere Ziel basiere vor allem auf Währungsanpassungen. Das erste Jahresviertel sei geprägt gewesen von Belastungen, insbesondere aufgrund des texanischen Wintersturms Uri, aber auch durch ein Erdbeben in Japan und Überschwemmungen in Australien./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2021 / 17:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2021 / 04:00 / GMT



