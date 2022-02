NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Swiss Re nach Jahreszahlen von 110 auf 105 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wie Analyst Kamran Hossain in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, waren die Auswirkungen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr bei dem schweizerischen Rückversicherer viel deutlicher als gedacht. Dies berücksichtigte er nun in seinen Schätzungen./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2022 / 17:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2022 / 17:55 / GMT



