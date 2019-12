FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Papiere der Swiss Re anlässlich des Verkaufs von Reassure an die Phoenix Group von 115 auf 120 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Wir begrüßen den Rückzug von Swiss Re aus dem kapitalintensiven Geschäft mit der Verwaltung von geschlossenen Lebensversicherungsbeständen zu einem ordentlichen Preis", schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er lobte zudem die vergleichsweise attraktive Bewertung./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2019 / 12:08 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2019 / 12:14 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.