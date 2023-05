FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Swiss Re nach Zahlen von 85 auf 88 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Während Analyst Hadley Cohen in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Ergebnisschätzungen für 2023 weitgehend unverändert beibehielt, hob er sie für 2024 und 2025 dagegen an. Er habe nun bei dem Schweizer Rückversicherer bessere Anlagerenditen als bislang erwartet berücksichtigt, schrieb er./ck/gl;