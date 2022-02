HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Swiss Re nach einem Analystenwechsel von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 112 auf 103 Franken gesenkt. Die Covid-bedingten Verluste im Lebensgeschäft des Rückversicherers in den USA seien deutlich höher ausgefallen als erwartet, schrieb die nun zuständige Expertin Kathryn Fear in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch die Dividendenausschüttung auf Vorjahreshöhe sei eine Enttäuschung gewesen. Die Dividendenrendite von rund sieben Prozent erscheine zwar weiterhin attraktiv. Allerdings ziehe sie wegen der Stärke der Bilanz derzeit klar die Titel von Munich Re vor./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2022 / 17:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.