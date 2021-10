NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Der Rückversicherer habe bemerkenswert gut abgeschnitten, schrieb Analyst Philip Kett in einer ersten Reaktion am Freitag. Dies gelte insbesondere für die kombinierten Schaden-Kosten-Quoten, die trotz zahlreicher Naturkatastrophen recht niedrig ausgefallen seien./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2021 / 02:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2021 / 02:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.