NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Suse nach Gesprächen mit Experten und Investoren auf "Neutral" belassen. Seit dem Börsengang habe der Softwareanbieter, der in attraktiven Märkten tätig sei, eine schwierige Phase hinter sich, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Nach der Senkung der mittelfristigen Wachstumsziele warteten die Anleger nun auf Belege für die Umsetzung der Unternehmensstrategie./gl/bek;