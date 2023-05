SUSE 13.08 EUR -1.65% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Suse von 26,50 auf 17,50 Euro gekappt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla reagierte mit einer deutlichen Reduzierung seiner bereinigten Ergebnisschätzungen (EPS) auf die vorläufigen Quartalszahlen sowie den gesenkten Ausblick des Linux-Spezialisten. Dies belege ein überraschend schwaches Umsatzwachstum sowie eine enttäuschende Profitabilität, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie sei zwar im historischen Vergleich günstig bewertet. Doch für einen Kursanstieg brauche es Hinweise auf eine Verbesserung insbesondere bei den Erlösen./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2023 / 07:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





