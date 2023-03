NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suse nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Das Softwareunternehmen habe bei der Profitabilität besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Allerdings sei dies zu Lasten des Wachstums gegangen./mf/tih;