NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suse nach endgültigen Quartalszahlen von 21 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die finalen Resultate hätten weitgehend den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz- und Ergebnisausblick auf das Geschäftsjahr 2022/23 habe seine Prognosen übertroffen./edh/mis;