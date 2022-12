NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Suse nach Quartalszahlen von 21 auf 25,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Schätzungen für die Margen des Softwareunternehmens von 2022 bis 2027 deutlich. Suse habe im vierten Geschäftsquartal eine gute Kostenkontrolle an den Tag gelegt und sei für 2023 optimistisch./bek/jha/;