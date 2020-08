HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Sunrise Communications von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 110 Franken belassen. Analyst Usman Ghazi vermutete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, dass der Kaufinteressent Liberty Global mit einem Angebot von 110 Franken je Sunrise-Aktie wohl zum Zuge kommt. Weil die Aktien nahe dem gebotenen Preis handelten, stufe er sie nun auf "Hold" ab./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2020 / 04:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.