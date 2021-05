FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Süss Microtec von 30 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Halbleiter-Ausrüster habe ein solides erstes Quartal ohne nennenswerte Überraschungen hinter sich, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen für 2021 daher leicht an, ließ die für die folgenden Jahre jedoch weitgehend unverändert. Der faire Wert der Aktie habe sich "durch angepasste Parameter" in seinem Bewertungsmodell verringert./ck/he



