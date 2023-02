HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Süss Microtec auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der Anbieter von Geräten und Prozessen für den Halbleitermarkt, Nano- und Mikrosystemtechnik habe ihn mit einem optimistischen Kapitalmarkttag in seiner positiven Einschätzung der Aktie bestätigt, schrieb Analyst Jonah Emerson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Margenentwicklung im vergangenen Quartal zeige das Aufwärtspotenzial für die zunehmend konservativ erscheinenden Gewinnziele für 2025./gl/bek;