HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Süss Microtec auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Angesichts der aktuellen Chip-Knappheit dürfte der Halbleitertechnik-Zulieferer einen starken Auftragseingang verzeichnen, schrieb Analyst Christian Sandherr in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Mitte November anstehenden Quartalsbericht. Zudem unterstrichen die jüngsten Übernahmeaktivitäten in der Branche die derzeit attraktive Bewertung der Aktien./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2021 / 08:10 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2021 / 08:18 / MESZ



