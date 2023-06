FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Südzucker nach den Ende Mai vorgelegten finalen Geschäftsjahreszahlen 2022/23 von 20,60 auf 20,00 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Kaufen" belassen. Der Zuckerkonzern habe ein Zahlenpaket für das vierte Quartal abgeliefert, das bis auf einen kräftigen Investitionsschub und eine temporär erhöhte Verschuldung keine wesentlichen Überraschungen enthalten habe, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Marktreaktion darauf sei übertrieben gewesen. Er rechnet mit einem sehr positiven laufenden "Zucker"-Geschäftsjahr 2023/24 und ein Ethanol-Comeback in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres./ck/edh;