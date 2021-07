FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Südzucker nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 15 Euro belassen. Die Aktie sei nach dem Quartalsausweis unter Druck geraten, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. An den insgesamt robusten Zuckeraussichten, insbesondere im zweiten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres, habe sich aber de facto kaum etwas verändert./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2021 / 13:38 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2021 / 13:48 / MESZ



