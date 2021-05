FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Südzucker von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 14,25 auf 15 Euro angehoben. Analyst Axel Herlinghaus zeigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zuversichtlich für das laufende Geschäftsjahr 2021/22 des Zuckerkonzerns. Im Kerngeschäft seien die Rahmendaten positiv, sodass eine robuste Herbstpreisrunde erwartet werde. In der Ethanolsparte rechnet er mit einem starken zweiten Geschäftshalbjahr./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2021 / 16:03 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2021 / 16:12 / MESZ



