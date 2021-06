NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ströer nach einem Zwischenbericht zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der Werbevermarkter habe nach fallenden Covid-19-Infektionszahlen und zunehmenden Impfungen in den vergangenen Wochen stark gestiegene Umsätze gemeldet und seinen Ausblick auf das zweite Quartal leicht hochgesetzt, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe er erstmals einen Ausblick auf das Gesamtjahr gegeben, der unterstreiche, dass die wirtschaftliche Erholung und die des Werbegeschäfts wieder voll auf Kurs seien. Die deutliche Erholung im Außenwerbesegment sei zudem eine gute Botschaft für die Konkurrenten JCDecaux oder auch WPP./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2021 / 07:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2021 / 07:12 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.