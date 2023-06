FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ströer von 58 auf 53 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die fragile Erholung gehe weiter in der Außenwerbebranche, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ag/ajx;