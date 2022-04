HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stratec von 130 auf 125 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. In einer Zeit nach Corona kämpfe der Diagnostik-Spezialist wie alle Unternehmen seiner Branche mit den Umsatz- und Margenauswirkungen, schrieb Analyst Igor Kim in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Beim Umsatz rechnet er nicht einem schroffen Abbruch, sondern eher einem vorübergehenden Einpendeln auf hohem Niveau. Nach einem stagnierenden Jahr 2022 dürfte das Wachstum aber wiederkommen./tih/gl



