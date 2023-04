HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Stratec nach detaillierten Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Das Diagnostik-Unternehmen habe den gedämpften Ausblick auf 2023 bestätigt, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Montag vorliegenden Studie. Das erste Quartal dürfte den Tiefpunkt in der diesjährigen Geschäftsentwicklung abbilden./edh/la;