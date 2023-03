HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Stratec nach einem Ausblick auf das laufende Jahr von 99 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ziele seien etwas hinter den Markterwartungen zurückgeblieben, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er senkte folglich seine Schätzungen sowie das Kursziel für die Aktien des Spezialisten für integrierte, vollautomatische Analysesysteme in der In-vitro-Diagnostik./bek/gl;