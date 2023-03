HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Stratec nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Rücksetzer in Folge der enttäuschenden Zahlen des biopharmazeutischen Unternehmens seien eine Kaufgelegenheit, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Aussichten seien mittelfristig gut und die Produktpipeline des Unternehmens aussichtsreich. Zudem sei die Bewertung moderat./mf/bek;