HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Stratec nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Die vorläufigen Jahresresultate des Diagnostikspezialisten lägen am unteren Ende der Unternehmensziele, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Zudem enttäusche der Ausblick etwas. Der Analyst will daher seine Schätzungen nach unten anpassen./mf/gl;