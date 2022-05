NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat STMicroelectronics auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Wegen des zuletzt starken Anstiegs von Lagerbeständen innerhalb des europäischen Halbleitersektors rechne er für 2023 mit einer Lagerbestandskorrektur, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Damit stiege auch die Gefahr erheblicher Einbußen bei Umsatz und Gewinn. Er erwartet weitere Abschläge in der Bewertung von STMicro, Infineon oder auch AMS-Osram, da der Markt künftige Ergebniskürzungen (EPS) einpreise./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2022 / 14:26 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2022 / 19:01 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.