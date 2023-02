NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat STMicro nach Kommentaren und Daten von Hardware-Unternehmen aus der europäischen Tech-Branche auf "Sell" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Allgemein, so schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, deuteten die Ergebnisse des vierten Quartals auf eine Zweiteilung der Endmarkttrends für europäische digitale Wegbereiter (Digital Enabler) hin. Dabei sei eine Stärke bei den Ausgaben für Wafer-Fab-Ausrüstung (WFE) für Spitzentechnologie in den Bereichen Logic/Foundry, bei Halbleitern für die Automobilindustrie/Industrie und bei Festnetz-Investitionen erkennbar. Schwächer hingegen sei die Dynamik bei WFE-Ausgaben für Arbeitsspeicher, Halbleiter für den Konsumsektor und Investitionen in Mobilfunkgeräte in den entwickelten Märkten./ck/ajx;