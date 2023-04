NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat STMicroelectronics auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Halbleiterhersteller könnte kurzfristig von einem Interesse der Chinesen an nicht-amerikanischen Chiplieferanten profitieren, schrieb Analyst Mark Li in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Sollte es in der Industrie aber tatsächlich zur Ausbildung zweier Blöcke um die USA und China kommen, dann drohe das Unternehmen in China Marktanteile zu verlieren./gl/ag;