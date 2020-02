ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat STMicroelectronics nach Ankündigung einer Partnerschaft mit der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 31,50 Euro belassen. Diese diene der beschleunigten Entwicklung und Fertigung von Galliumnitrid-Chips, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht STMicro auf Kurs, um den Halbleitermarkt für "klassische" Anwendungen wie Temperatur- oder Geschwindigkeitsregelung in den nächsten drei Jahren mit doppelten Wachstumsraten hinter sich zu lassen. Die Aktienbewertung hält er für angemessen./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2020 / 15:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2020 / 15:19 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.