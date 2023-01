NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für STMicroelectronics nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. STMicroelectronics rechnet in diesem Jahr mit einem Umsatz von 16,8 bis 17,8 Milliarden US-Dollar. Der Mittelwert dieser Spanne von 17,3 Milliarden Dollar übertreffe die Konsensschätzung um mehr als sechs Prozent, schrieb Analyst Sandeep Deshpande von der Bank JPMorgan in einer ersten Reaktion auf Zahlen und Ausblick. Für das Ergebnis zum Jahresende bedeute dies eine 25 Prozent höhere Konsensschätzung im Vergleich zur gegenwärtigen Markterwartung./bek/mis;