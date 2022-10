NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für STMicroelectronics nach Quartalszahlen von 41,50 auf 39 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Geschäft mit Halbleitern für Konsumprodukte gebe es eine gewisse Schwäche, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/he;