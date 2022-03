NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Mit Blick auf IHSM-Branchendaten und die jüngste Kursentwicklung scheine der Markt neben massiven Lieferengpässen nur direkt mit Russland und der Ukraine verknüpfte Absatzeinbußen einzupreisen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht aber weitere Nachfragerisiken und Probleme gerade bei der Palladium-Versorgung. Narayan setzt daher vor allem auf Unternehmen mit hoher Preissetzungsmacht wie Ferrari, Mercedes und Michelin./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2022 / 17:34 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2022 / 00:45 / EDT



