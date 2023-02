NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi erhöhte nach den Zahlen des Autobauers seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit). Er bleibt um etwa 20 Prozent über den Markterwartungen für 2023/24, wie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu lesen ist./ajx/he;