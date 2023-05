NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis anlässlich der Berufung eines neuen Finanzvorstands auf "Outperform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Ernennung von Natalie Knight signalisiere, dass sich der Autokonzern wieder stärker auf nordamerikanische Investoren konzentrieren werde, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies könne dazu beitragen, die Bewertungsdiskrepanz zwischen Stellantis und seinen US-Konkurrenten Ford sowie General Motors zu verringern./edh/gl;