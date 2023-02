ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Stellantis nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Der Autobauer habe beim bereinigten operativen Gewinn und dem Free Cashflow die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2023 sei aber so vage, wie man es von dem Unternehmen gewohnt sei./tih/edh;